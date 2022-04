Agentes do 21º BPM encontraram dentro do carro o revólver e munições - Divulgação/ 21º BPM

Agentes do 21º BPM encontraram dentro do carro o revólver e muniçõesDivulgação/ 21º BPM

Publicado 19/04/2022 19:52

Um homem foi preso na madrugada desta segunda-feira (18) ao ser flagrado com um revólver e munições no bairro Coelho da Rocha, em São João de Meriti.



Segundo os agentes do 21º BPM, o acusado, que não teve a identidade divulgada, foi abordado quando estava em um veículo na contramão de uma via. Os agentes encontraram dentro do carro o revólver e munições.



Ainda segundo informações do Batalhão de Meriti, o suspeito possui duas anotações criminais e já havia sido preso.