Meriti entregou à população mais um potente instrumento educacional, a Creche Municipal Vereador Benilton PaesDivulgação/ PMSJM

Publicado 30/06/2022 19:30

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informou que a Creche Vereador Benilton Paes está com as matrículas abertas. A unidade, recém inaugurada no bairro Jardim Meriti, atenderá cerca de 300 alunos da Educação Infantil ao Fundamental I.



O imóvel, que era uma creche desativada, foi totalmente reformado. O espaço agora conta com cinco salas de aula, uma sala multimídia, refeitório, cozinha, secretaria, sala de direção, banheiros e pátio.



A unidade será dirigida pela professora Nilza Renata e as aulas terão início dia 1º de agosto.