Participantes na aula de hidroginástica - Barbara Benet

Publicado 11/08/2022 08:08 | Atualizado 11/08/2022 16:02

A Prefeitura de São João de Meriti, com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer e a Secretaria de Educação, oferece aulas gratuitas de natação e de hidroginástica no Centro Aquático, localizado na Escola Municipal Professora Graça Grijó, em Vilar dos Teles.



O espaço atende crianças, adolescentes e adultos na piscina semiolímpica. Atualmente, a modalidade conta com cerca de 500 alunos em mais de dez turmas divididas de segunda a quinta-feira, de acordo com a idade do participante.



As filhas de Cristiane Felix, 30 anos, estão inscritas na natação. “Minhas filhas estão adorando as atividades. A prefeitura ter disponibilizado um projeto desse aqui no município é de grande importância, pois nem todas as pessoas têm condições de pagar. É muito bom ter acesso a esses serviços de forma gratuita e com qualidade”.



Para o secretário de Esporte e Lazer, Dinho Meriti, ofertar essas modalidades era um desejo antigo. “Com a municipalização do antigo Colégio Fluminense isso se tornou possível e o prefeito Dr. João abraçou o desafio imediatamente. É algo inédito, gratuito e ainda proporciona mais qualidade de vida aos nossos munícipes”.



O Secretário de Educação, José Carlos, comentou: “A Escola Municipal Professora Graça Grijó é o primeiro equipamento da rede municipal que possui piscina. Ter a possibilidade de ofertar natação para os nossos alunos é muito gratificante. Como nossa rede é ampla, estamos trabalhando para que, em breve, todos possam ter acesso à modalidade”.



A secretaria oferta outras modalidades na Vila Olímpica do município, como futebol feminino, masculino e de campo, funcional kids, handebol, dança, luta livre, kickboxing, jiu-jitsu, futsal, capoeira, boxe, basquete, atletismo, vôlei e tênis de mesa. Interessados(as), a partir dos 9 anos de idade, devem acessar o link (esportemeriti.com.br/turmas) e selecionar a modalidade de acordo com as vagas ofertadas no sistema.



Endereços:



Centro Aquático - Rua Paulo Soares do Nascimento, 305 - Vilar dos Teles.



Escola Municipal Professora Graça Grijó (antigo Colégio Fluminense) - Vila Olímpica de São João de Meriti

Rua Milton, s/nº - Grande Rio, bem ao lado da Rodovia Presidente Dutra.