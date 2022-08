Equipe do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) e parceiros - Edgar Maciel

Publicado 26/08/2022 11:44

O Centro Especializado de Atendimento à Mulher de São João de Meriti promoveu ações de combate à violência doméstica, na Praça Três Poderes, no Jardim Meriti. O objetivo foi incentivar a população feminina sobre a importância de denunciar qualquer tipo de agressão.



Foram ofertados atendimentos jurídico, psicológico e de assistência social para mulheres, além de inscrições para cursos de qualificação profissional e isenção de taxas para 2ª via de documentos.



A secretária de Cultura e Turismo, Roberta Queiroz, destacou o papel exercido pelo órgão: “O Centro Especializado de Atendimento à Mulher é um dos principais articuladores de políticas para mulheres no âmbito municipal, ofertando apoio jurídico, psicológico e assistencial. Mensalmente, realizamos cerca de 80 atendimentos e sempre orientamos às vítimas a buscar ajuda e a denunciar todo e qualquer tipo de violência”.



Vale destacar que este mês se comemora 15 anos da criação da Lei Maria da Penha (Lei n°11.340), considerada como uma das três melhores leis do mundo na luta contra a violência.



Prefeitura de Meriti no combate à violência doméstica Divulgação

A ação contou com a participação das Secretarias Municipais de Saúde, de Direitos Humanos, de Assistência Social, do Programa IST/AIDS, da Patrulha Maria da Penha (Polícia Militar) e do Conselho Municipal de Direito das Mulheres.