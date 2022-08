Prefeitura promoveu ações de reeducação social com adolescentes que cumprem medidas socioeducativas - Divulgação/ PMSJM

Publicado 26/08/2022 14:39

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio das Secretarias de Assistência Social, de Educação e de Esporte; a Vara da Infância, da Juventude e do Idoso e da 1ª e 2ª Promotorias de Justiça do município, realizou nesta quinta-feira (25) ações de reeducação social com adolescentes que cumprem medidas socioeducativas.

Para a superintendente da Proteção Especial da Secretaria de Assistência Social, Luciene Fontes, o objetivo dessa parceria é trazer os jovens para dentro dos serviços oferecidos pelo Estado, auxiliando eles a refletirem sobre suas identidades e propósitos, mercado de trabalho, capacitações e nos seus futuros.

Ainda segundo a pasta, a iniciativa possui como objetivo principal trabalhar o protagonismo e a autonomia desses adolescentes para apresentar a eles atividades educativas, práticas esportivas e acompanhamento psicológico.