Por Renata Cristiane

O Procon de São Pedro da Aldeia em parceria com a 125 DP, realizou pelo segundo dia consecutivo, volumosa apreensão de mercadorias alimentícias impróprias para consumo. Depois de recolher vários itens fora da data de validade ou mal armazenados no Mc Donald's e em outra loja de rede de produtos como queijos e doces, nesta quinta-feira (18), a equipe de defesa do consumidor, coordenada por Márcio Lisboa, esteve no Mercado Tropical, no bairro São João, onde foram apreendidos mais de 700kg de alimentos como carne bovina, suína, ave, frios, pães e doces, os quais estavam sem especificação e sem indicação da procedência. De acordo com Marcio Lisboa, somente de carne de porco foram 100kg.



No local havia ainda um freezer que, segundo os agentes fiscalizadores, exalava mau odor e estava cheio de mosca. O gerente foi detido em flagrante pela delegada Dra. Camila Pegorin, e encaminhado para a 125ª DP. Cabe fiança. A administração da loja tem até 15 dias para apresentar documentação regular do estabelecimento, que estaria irregular também, conforme o coordenador do Procon aldeense.



A reportagem do O Dia entrou em contato com o mercado que respondeu através de nota:









SEGUNDO DIA CONSECUTIVO DE APREENSÕES APÓS DENÚNCIAS



No dia anterior, nesta quarta (17), o Procon teve bastante trabalho também.



Primeiro na loja do Mc Donald's, onde foram flagradas irregularidades no armazenamento e nas datas de validade dos produtos. Na segunda loja visitada, de uma rede de produtos alimentícios, foram descartados pães, queijos, presuntos, carnes, bolos, biscoitos, doces e salgadinhos. Os produtos também não tinham nenhum tipo de especificação, como lote, data de fabricação e validade. A ação aconteceu após denúncias feitas ao órgão. Ambos foram notificados.



"O Mercado Tropical vem por meio desta esclarecer alguns pontos sobre os fatos ocorridos hoje, quinta-feira, em sua loja de São Pedro da Aldeia. Foi divulgado que uma grande quantidade de mercadorias estariam impróprias para consumo. O fato é que nem estavam impróprias para o consumo, e muito menos vencidas. O problema foi que estavam sem identificação na área de vendas. São produtos de muito giro e comprados semanalmente. Não estamos isentos de falhas, mas prezamos pela qualidade de nossos produtos, e pela satisfação de nossos clientes. Atenciosamente. Mercado Tropical"

Irregularidades podem ser denunciadas por meio dos telefones (22) 2627-6086, que funciona como Whatsapp, ou por ligação através do número (22) 2321-0848. Também é possível obter informações presencialmente na sede do órgão, localizada na Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 136, no Centro, atrás do Fórum.

