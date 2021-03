Equipe técnica será enviada à região, nesta segunda-feira (29), para viabilizar a ampliação. Hospital estadual em Araruama é cotado para receber novos leitos Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 20:48 | Atualizado 27/03/2021 20:49

O secretário estadual de Saúde, Carlos Alberto Chaves, firmou compromisso de enviar equipe técnica à Região dos Lagos para viabilizar a abertura de novos leitos de tratamento da Covid-19. O compromisso foi firmado, neste sábado (27), durante reunião realizada em São Pedro da Aldeia a convite do prefeito Fábio do Pastel (PODE).

A previsão é que a equipe do estado chegue à região já na segunda-feira (29). Uma das unidades avaliadas para a implantação dos futuros leitos é o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama.

O encontro aconteceu na sede do executivo aldeense e contou com a participação de autoridades municipais, representantes da Organização Social de Saúde (OSs) do Pronto-Socorro Municipal (OS), além do secretário de Saúde de Armação dos Búzios, Marcelo Amaral Carneiro.

A união dos municípios em prol do enfrentamento à Covid-19 foi ressaltada pelo secretário estadual, que assegurou medidas para reduzir o impacto da doença na rede de saúde da região.

“É o momento de unir as cidades para salvar vidas. Agradeço pelo convite do prefeito Fábio. É a nossa obrigação estar presente e atender à ansiedade da população. Na segunda-feira, estarei enviando uma equipe técnica aqui para a região para avaliarmos a abertura de pelo menos 30 novos leitos de tratamento à Covid-19. A intenção é desafogar a lotação dos hospitais dos municípios. Dedico minha vida à saúde e fiquei muito contente com a união entre as cidades que encontrei aqui, ela é fundamental. Juntos, vamos vencer as adversidades causadas por essa doença”, disse.

“Estamos vivendo um momento muito marcante na vida de toda população. Liguei ontem para o secretário, e mesmo em meio a tantas dificuldades, ele prontamente se colocou à disposição para vir aqui e apresentar soluções não apenas para São Pedro da Aldeia, como para toda Região dos Lagos. Poder contar com o apoio do estado neste momento é fundamental. Temos a certeza que unindo forças, iremos enfrentar todas as dificuldades”, destacou o prefeito, que prioriza a retomada da estabilidade sanitária na cidade.

O secretário de Saúde de Armação dos Búzios afirmou que a implementação de soluções imediatas é de grande relevância no atual cenário epidemiológico. “Ter o secretário vindo até a região e trazer soluções que temos certeza que serão imediatas é de grande importância. Com a união entre as cidades, que foi destacada, temos a convicção que esse momento vai passar”.

Já a secretária de Saúde de São Pedro da Aldeia destacou o respeito à vida, pautado no encontro.“A vinda do secretário de Saúde do estado traz um alento para a população, com atitudes e respeito à vida, que é tudo o que esperamos neste momento, muito obrigada”, relatou Maria Márcia Fontes.

As ações de fiscalização exercidas pela Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública foram destacadas pelo secretário José Maria Cádimo. “Estamos atuando nas barreiras, fiscalizando os protocolos de restrição. Temos fé que tudo vai dar certo e vamos vencer essa pandemia”, pontuou.

