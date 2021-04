Duas mulheres foram flagradas cobrando pedágio em estrada de terra por Iguaba para fugir da barreira sanitária Sabrina Sá - RC24h

Por Renata Cristiane

Publicado 01/04/2021 19:19

Em mais um dia de grande congestionamento nos acessos às cidades da Região dos Lagos, turistas continuam insistindo em burlar as barreiras sanitárias instaladas para evitar a propagação do novo coronavírus. Na tarde desta quinta-feira (1º), carros foram flagrados burlando a fiscalização, pegando um atalho em uma estrada de chão.

A situação se torna ainda mais chocante porque, de acordo com internautas, duas mulheres estão ‘comercializando’ a passagem pelo atalho, cobrando para liberar a passagem pelo caminho alternativo e orientando como deve ser feita a rota.

Motoristas pegam o desvio da RJ-124 (Via Lagos) na altura de Praia de Linda, seguem pela Estrada do Alambique até a Estrada da Flecheira, de onde continuam até a RJ-140, terminando o trajeto na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Pedro da Aldeia, na rodovia Ernâni de Amaral Peixoto.

Ainda segundo informações de testemunhas, o valor cobrado para liberar a passagem pelo local tem sido de R$2,00 a R$5,00.

Com a integração dos municípios e a implementação da ‘super barreira’, houve o deslocamento de algumas barreiras sanitárias e, desta forma, turistas conseguem driblar a fiscalização que está acontecendo logo após a saída da Via Lagos.

Na RJ-124, via tradicional que dá de encontro à ‘super barreira’, motoristas seguem enfrentando trânsito lento e longos minutos de congestionamento. De acordo com informações da concessionária que administra a rodovia, veículos enfrentam cerca de 3 km de retenção até o final da Via Lagos, mas internautas afirmam que congestionamento já chega a 6 Km de distância, com a maior parte dos carros com placas de Minas Gerais. Visto a insistência, movimento na sexta-feira (2) pode ser ainda mais intenso.

