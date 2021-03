Por Renata Cristiane

Publicado 26/03/2021 12:00 | Atualizado 26/03/2021 12:54

As cidades da Região dos Lagos se uniram na criação de super barreiras sanitárias durante o feriadão estadual de dez dias a partir desta sexta-feira (26).

Barreira montada na saída da Via Lagos, na chegada a São Pedro da Aldeia, já tem mais de 3km de trânsito completamente congestionado. Só entra se comprovar residência Luciany Farias (RC24h)

Uma das fiscalizações está montada na RJ-106, logo após a saída da Via Lagos, em São Pedro da Aldeia. A barreira, que teve início nesta madrugada, funcionará durante 24 horas por dia, até 4 de abril. Poderão acessar a região somente portadores de comprovante de residência ou IPTU, desde que estejam em nome de algum dos ocupantes do veículo. Carros com placas das cidades de Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo e São Pedro da Aldeia tem passagem liberada.Para reforçar o efetivo no local, Cabo Frio opera junto com município aldeense. Com isso, as barreiras que ficavam localizadas na Avenida América Central, na Praia do Siqueira, e na Avenida Wilson Mendes, no bairro Jacaré, foram remanejadas. A ação tem o apoio de equipes da Polícia Militar e Polícia Rodoviária (BPRV) e da Base Aérea Naval (BAeNSPA).Outras barreiras fiscalizatórias foram montadas em pelo menos quatro acessos à Região dos Lagos: em Barra de São João, em Casimiro de Abreu; em Campos Novos, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio; no Trevo de Armação dos Búzios; e no Distrito de Figueira, em Arraial do Cabo. O objetivo é vetar o acesso de turistas à região.Na Via Lagos, a RJ-124, o motorista precisa ter muita paciência para enfrentar os mais de 3 km de retenção causado pela barreira.