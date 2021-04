Vereador Mica (PROS) estava internado desde o mês passado em São Gonçalo, por causa de complicações causadas pela COVID-19 Luiz Felipe Rodrigues

Por Renata Cristiane

Publicado 02/04/2021 19:13 | Atualizado 02/04/2021 19:15

Vítima da Covid-19, o vereador e presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia, Mica (PROS), de 68 anos, morreu nesta sexta-feira (2), no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo.

A informação foi confirmada ao O Dia pelo filho dele, o ex-vereador Guga.

O parlamentar estava internado no CTI da unidade desde 14 de março. A esposa dele, dona Lúcia, também testou positivo para a doença na ocasião, mas não chegou a ficar em estado grave.

Nascido em São Pedro da Aldeia em 1952, Ivanir Pereira Leite foi servidor público municipal e se tornou uma das figuras mais conhecidas da política aldeense. Ele deixa dois filhos, além da esposa.

O vereador já havia ocupado uma das cadeiras da Câmara de São Pedro de 2005 a 2008. Por conta do prestígio de Mica junto a população, o filho dele, Guga, foi eleito para a Câmara em 2008.

Em 2020, Mica recebeu 607 votos e foi eleito pelo Quociente Partidário. O primeiro suplente no PROS é Tio Isaías do Escolar, que ficou com 411 votos nas eleições.