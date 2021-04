A medida de diminuição do período de exumação foi tomada de forma preventiva Internet

Por Renata Cristiane

Publicado 29/04/2021 20:03 | Atualizado 29/04/2021 20:03

Durante uma sessão extraordinária, realizada nesta terça-feira (27), os vereadores de São Pedro da Aldeia decidiram pela diminuição do período de exumação de corpos no cemitério municipal. A diminuição do tempo de permanência dos restos mortais de três para dois anos deixou os aldeenses apreensivos com um possível colapso funerário.

A medida foi aprovada em primeira sessão por sete dos oito vereadores. Fernando Mistura (REP) foi o único a votar contra a pauta, que foi finalizada na sessão ordinária desta quinta (29). A preocupação surgiu porque o cemitério já sofreu colapsos antes e, com a atual demanda de mortes causada pela pandemia do Covid-19, o espaço está diminuindo.

Apesar do susto, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia tranquilizou os moradores e informou que está conseguindo atender a demanda e, mesmo com dificuldades do espaço, os sepultamentos estão acontecendo regularmente, sem filas de espera.

Ainda de acordo com o Governo Municipal, a medida de diminuição do período de exumação foi tomada de forma preventiva, para evitar um possível colapso nos serviços devido ao aumento de óbitos em decorrência da pandemia.

Quanto à capacidade geral do cemitério municipal, a prefeitura informou que esta é uma demanda antiga, agravada pelo momento atual de pandemia. O espaço não acompanhou o crescimento da cidade ao longo dos anos, nem mesmo recebeu as manutenções e ampliações necessárias pelas as gestões anteriores. “A atual gestão estuda novas medidas para que o local atenda à população aldeense com a qualidade e respeito que merece”.

A administração municipal informou também que um novo cemitério particular conveniado à prefeitura está em fase de construção. O espaço destinará 3 mil áreas de enterro para uso gratuito do município.

“A prefeitura destaca, ainda, que lamenta a perda de cada vida e se solidariza com os familiares, reafirmando que está empreendendo todos os esforços para salvar vidas neste momento de pandemia”.