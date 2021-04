Os agentes encontraram produtos vencidos, falta de documentação, segregação misturada à medicamentos e perecíveis e venda casada Letycia Rocha (RC24h)

Por Renata Cristiane

Publicado 29/04/2021 20:27

O Procon de São Pedro da Aldeia, em conjunto com o Conselho Regional de Farmácia do Rio De Janeiro (CRFRJ), e a Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), realizou uma fiscalização em farmácias da cidade nesta quarta-feira (28). No total, 20 farmácias fora alvo da operação e dez foram notificadas.

O coordenador do órgão aldeense, Márcio Lisboa, explicou que a ação teve como objetivo apurar denúncias de consumidores acerca da venda de produtos sem prescrição médica, inclusive psicoativos, além da venda de anabolizantes, que não é permitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Produtos vencidos sendo comercializados Letycia Rocha (RC24h) “Os agentes encontraram produtos vencidos, falta de documentação, segregação misturada a medicamentos e perecíveis ainda a vencer, venda casada induzindo consumidores a se auto medicarem de forma não racional e periodicamente, causando riscos à saúde, e falta de acessibilidade”, complementou Lisboa.Outras irregularidades foram flagradas durante a fiscalização nas drogarias, como temperatura irregular da geladeira de medicamentos e da loja, materiais perfuro-cortantes sem local para descarte e estabelecimentos sujos.

Um dos estabelecimentos, localizado no centro da cidade, ao saber da operação do Procon na parte da manhã, chegou a fechar as portas no período da tarde para fugir da fiscalização, reabrindo no final do dia, mas foi atuada ainda assim.

Outras irregularidades foram flagradas durante a fiscalização nas drogarias Letycia Rocha (RC24h) “Os agentes passaram por volta das 17h e viram que a farmácia estava novamente aberta e havia sido fechada intencionalmente. O estabelecimento tinha uma série de irregularidades e não tinha farmacêutico responsável por mais de dois anos e era reincidente por autuação pelo CRFRJ e provavelmente vai perder a licença”, explicou o coordenador do Procon.Ainda no estabelecimento foram encontrados remédios de uso controlado, “que acabaram de chegar, sendo que estão proibidos de comprar e vender tais medicamentos. Nesta farmácia específica, serão autuados a loja e o fornecedor do medicamento por estar fornecendo remédios de uso controlado a uma farmácia que se encontra irregular”.

Your browser does not support the video tag. Todos os estabelecimentos autuados tem prazo de 15 para apresentar a defesa. O processo segue em trâmite e todas as farmácias, além da multa administrativa, terem a suspensão do alvará para exercício da atividade comercial. Confira o vídeo da operação.