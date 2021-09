Segundo um vizinho, a população da região constantemente fazia solicitações, em vão, à Prefeitura por limpeza e manutenção do localSegundo um vizinho, a população da região constantemente fazia solicitações, em vão, à Prefeitura por limpeza e manutenção do local - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 27/09/2021 18:52

Um morador do bairro Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, cansou de esperar a Prefeitura e, por conta própria, reformou um cais, fez um deck, plantou e até instalou uma mesinha de concreto no local público próximo de onde vive, às margens da Lagoa de Araruama.



Segundo um vizinho, a população da região constantemente fazia solicitações, em vão, à Prefeitura por limpeza e manutenção do local.

O morador afirma que o prefeito, Fábio do Pastel (PL), chegou a ir até a região e disse que mandaria plantas, “mas estamos esperando sentados até hoje”.



A reclamação constante da população nos arredores da reforma feita pelo morador é da necessidade de capina e manutenção do local.



O Portal O Dia questionou a Prefeitura nesta segunda-feira (27) se eles têm atendido a pedidos dos moradores por melhorias nos bairros, se o Baixo Grande já foi ou será contemplado com essas ações e, caso já tenha recebido, o que foi feito.



A Prefeitura informou que enviou uma equipe até o endereço do morador após receber a demanda do Portal O Dia e, por meio da assessoria, disse que “o bairro Baixo Grande tem recebido os serviços de rotina regularmente. A presença das equipes de limpeza e manutenção na localidade está prevista no cronograma da pasta”.



