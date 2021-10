São 4 pontos de vacinação, funcionando das 8h ao meio-dia e atendendo a todos os públicos - Divulgação

Publicado 06/10/2021 14:51

Os adolescentes de 16 anos serão vacinados contra a Covid-19 a partir da quinta-feira (7) em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Também podem se imunizar os jovens de 12 a 17 anos com deficiência permanente, com comorbidades e as adolescentes gestantes, lactantes e puérperas. Os idosos acima de 60 anos e pessoas com alto grau de imunossupressão estão aptos a receber a dose de reforço (D3). E todos os cidadãos acima de 18 anos e os que já podem tomar a segunda dose (D2) devem procurar os pontos de vacinação.



Segue o alerta quanto à redução do intervalo para aplicação da segunda dose (D2) da Pfizer, de 12 para 8 semanas, seguindo recomendação do Ministério da Saúde.



São 4 pontos de vacinação (confira locais abaixo), funcionando das 8h ao meio-dia e atendendo a todos os públicos.



Os idosos podem tomar a terceira dose (D3) após 6 meses da aplicação da segunda dose, os imunossuprimidos estão aptos depois de 28 dias da D2. Aqueles que já receberam a primeira dose do imunizante (D1) e estiverem dentro do prazo para tomar a segunda dose (D2) devem procurar um dos pontos de vacinação.

O prazo para a D2 da Coronavac é de 14 a 28 dias após o recebimento da D1. Já o da Oxford/AstraZeneca continua sendo de 90 dias após o recebimento da primeira. O da Pfizer foi reduzido de 12 para 8 semanas da primeira dose, seguindo recomendação do Ministério da Saúde.



Pontos de vacinação:



São Pedro Esporte Clube – SPEC



Local: Avenida São Pedro, n° 125, Centro, em frente à Praça do Canhão.



Escola Municipal Manoel Moraes da Silva



Local: Rua Silva Jardim, bairro Campo Redondo.



Clube Recreativo Gaivota



Local: Avenida Aeronaval S/N – São José



ESF do bairro Porto do Carro



Local: Estrada do Alecrim, n° 388.