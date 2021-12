Mutirão acontece nas dependências do Costazul Supermercados das 8h às 16h - Divulgação

Mutirão acontece nas dependências do Costazul Supermercados das 8h às 16hDivulgação

Publicado 15/12/2021 16:42

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, promove o Dia D de vacinação contra a Influenza (gripe) nesta quinta-feira (16). O mutirão acontece nas dependências do supermercado Costazul das 8h às 16h. A iniciativa visa combater o aumento no número de atendimentos a pacientes com síndromes gripais no município.

A ação atenderá todos os aldeenses maiores de 6 meses de idade. É necessário que o cidadão apresente comprovante de residência, documento de identificação com foto e Cartão do SUS.

A vacina age contra o vírus da Influenza, que provoca infecção viral aguda e afeta o sistema respiratório. A imunização é a forma mais eficaz de prevenção contra a doença e suas complicações.

Serviço:

Local: Costazul Supermercados, rodovia RJ-140, São Pedro da Aldeia.

Data: 16 de dezembro.

Horário: 8h às 16h.

Público-alvo: todos os aldeenses a partir dos 6 meses de idade.