Ruas do centro da cidade e dos bairros do Campo Redondo e Baixo Grande ficaram debaixo d'água na noite desta quinta-feira (16) - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 17/12/2021 13:43

A forte chuva que atingiu a Região dos Lagos na noite desta quinta-feira (16), deixou pontos de alagamento em São Pedro da Aldeia, Região dos Lagos.



No centro, a Rua Camerindo Santos ficou completamente alagada. Conforme relatos de moradores, motoristas chegaram a ter problemas com os automóveis e casas foram invadidas pela água, que chegou a altura do canteiro central, na divisão com a Rodovia Deputado Márcio Corrêa. Foram registrados outros pontos de alagamento na altura de uma loja de departamentos.



A RJ-140, no bairro Campo Redondo, na altura de um posto de combustíveis, e no Baixo Grande, próximo à passarela, no sentido Cabo Frio, também ficou debaixo d’água. Quem passava pelo local no momento da chuva, precisou interromper o trajeto e aguardar o nível baixar.

