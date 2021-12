Também estiveram presentes os prefeitos de Tanguá, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu, Niterói, Magé, Guapimirim, Silva Jardim e de Cabo Frio. - Divulgação

Também estiveram presentes os prefeitos de Tanguá, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu, Niterói, Magé, Guapimirim, Silva Jardim e de Cabo Frio.Divulgação

Publicado 20/12/2021 18:12

O município de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, é o novo integrante do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Leste Fluminense (Conleste). A aprovação foi de forma unânime e ocorreu durante a Assembleia Geral Ordinária, nesta sexta-feira (17), na sede do Consórcio, com as presenças dos prefeitos e conduzida pelo presidente do Conleste e prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli.

“Os prefeitos estão imbuídos em fazer o melhor para sua cidade. É muito bom ver os projetos saindo papel e projetos novos sendo viabilizados. As nossas maiores vocações são Agricultura Familiar, Gás Natural e, principalmente o turismo. O nosso segredo é a união entre as cidades na nossa região para beneficiar a população”, disse o presidente do Conleste e prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, acrescentando que a chegada de São Pedro da Aldeia será uma via de mão dupla, visto que o município e o Conleste precisam um do outro.

Além da entrada da cidade da Região dos Lagos, houve a ratificação da nomeação do novo diretor-geral do Conleste, Hédio Mataruna; anúncio de anistia de alguns municípios; renovação de aliança do consórcio; previsão orçamentária; alterações estatutárias; assuntos gerais; e a prestação de contas. O prefeito de Itaboraí e presidente do Conleste, Marcelo Delaroli, falou sobre o saldo da reunião e a inclusão do município de São Pedro da Aldeia no consórcio.

“Nós entendemos as dificuldades dos prefeitos estarem aqui presentes, mas mesmo assim o saldo foi muito positivo. Conseguimos expor nossos planos de trabalho, que visa potencializar nossas vocações e o Agroleste é uma prova disso. Também falamos sobre o ingresso de um novo membro, o que demonstra um reconhecimento do nosso trabalho, São Pedro da Aldeia é o novo integrante. As expectativas são as melhores”, comentou o diretor-geral do Conleste, Hédio Mataruna.

Representando o prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio Pastel, o vice-prefeito, Dr. Julio Queiroz, comentou que é uma alegria muito grande a sua cidade participar no Conleste. “Agora, somos um consórcio público formado por 17 municípios do Leste Fluminense, com mais de 3,4 milhões de habitantes, cujas maiores vocações são Agricultura Familiar, Gás Natural e, principalmente, a nossa vocação que é o turismo. O nosso segredo será a união entre as cidades na nossa região para beneficiar a população”, disse o vice-prefeito, Dr. Júlio Queiroz.

Também estiveram presentes os prefeitos de Tanguá, Rodrigo Medeiros; de Cachoeiras de Macacu, Rafael Miranda e de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte. Participaram por videoconferência os prefeitos de Niterói, Axel Grael; de Magé, Renato Cozzolino; de Guapimirim, Marina Rocha; de Silva Jardim, Maira Figueiredo; e de Cabo Frio, José Bonifácio.