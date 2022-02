Morador denuncia abandono animal em São Pedro da Aldeia - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 04/02/2022 16:39

Nesta sexta-feira (4), um morador de São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, denunciou uma situação de abandono animal bem no Centro da cidade. Ele utilizou as redes sociais para compartilhar um vídeo mostrando vários cachorros abandonados em uma residência.



A casa, que fica na Rua João Martins, Nº 358, tem treze cachorros apresentando sinais de desnutrição e alguns, aparentemente, doentes. De acordo com vizinhos, uma mulher idosa se mudou do local e abandonou os bichos lá. Eles contam ainda que colocam comida e água, mas ela, supostamente por algum transtorno mental, joga fora. Segundo testemunhas, ela pega animais abandonados na rua há anos, mas não cuida deles.



Além de maus tratos, a situação caracteriza um perigo à saúde pública, já que a casa acumula também, muito lixo e água parada.



Fillipe Oliveira, que foi quem denunciou o caso, esteve no local junto com o vereador Márcio Soares e a Coordenadora de bem-estar animal do município Briza Canuto. Foi solicitada a presença da Guarda Ambiental para autorizar a entrada na residência e realizar o resgate.



De acordo com Fillipe, o próximo passo é levar os cães para uma área na Rua do Fogo e aguardar a visita de uma equipe da Vigilância Sanitária para aplicar as vacinas necessárias. Ele acredita que os animais também terão que passar por uma consulta veterinária, para em seguida, darem início a uma campanha de adoção. Vale lembrar que o município não conta com canil municipal. Para adoção e doação de mantimentos, basta entrar em contato com Márcio Soares através do número (22) 99792-1129.