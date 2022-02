Marlon recebeu a tarefa colorir um mural na fachada de uma agência de publicidade no município da Região dos Lagos. - Foto: Vinicius Loureiro.

Publicado 16/02/2022 20:28 | Atualizado 16/02/2022 20:36

SÃO PEDRO DA ALDEIA - Conhecido mundialmente, com obras espalhadas por vários países, o artista macaense Marlon Muk, está em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, para realizar o primeiro trabalho na cidade. Um mural na fachada de uma agência de publicidade especializada em marketing digital. Gutemberg, com sua prensa, que possibilitou a impressão do maior e mais vendido livro de todos os tempos, a Bíblia Sagrada.

Marlon Muk chegou a São Pedro na segunda-feira, dia 14, e já colocou a mão na massa, ou melhor, na tinta. O artista tem seu trabalho reconhecido mundialmente com murais e quadros expostos na região portuária do Rio de Janeiro e em prédios públicos e particulares por vários países.

“Estar aqui em São Pedro da Aldeia é mais que um trabalho. É reviver momentos afetivos, lembrar da minha infância. Meus tios moravam na vila militar da Base Aérea e todas as minhas férias até a adolescência foram vindo pra cá. Me lembro de ficar na praia do Sudoeste, com minha prancha de bodyboard, comendo uva e abacaxi. Bons tempos”, lembrou o artista.

Tendo realizado grandes trabalhos, o muralista já foi notícias em programas de televisão como Encontro com Fátima Bernardes e em jornais de grandes emissoras. “Cara, ser entrevistado pelo Ary Peixoto (repórter) foi o máximo. Até hoje eu converso com ele, mando as fotos dos meus trabalhos e a gente troca ideia”.