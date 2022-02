'Aldeia em Movimento' inicia aulas nos novos núcleos esportivos - ASCOM

'Aldeia em Movimento' inicia aulas nos novos núcleos esportivos

Publicado 12/02/2022 17:00

Os bairros Alecrim, Baixo Grande, Balneário das Conhas, Balneário São Pedro II, Botafogo, Centro e Rua do Fogo serão contemplados com novos núcleos esportivos. Além das atividades já em andamento, o projeto Aldeia em Movimento inicia as aulas de futebol de campo, beach soccer, circuito funcional, boxe, futevôlei e frescobol a partir da próxima segunda-feira (14). Esse é o compromisso da gestão Fábio do Pastel de levar o esporte a cada vez mais bairros e proporcionar qualidade de vida aos moradores de São Pedro da Aldeia.



Os treinos de futebol de campo e de beach soccer serão direcionados para as categorias sub-11 à sub-17. A modalidade de circuito funcional recebe adultos e crianças a partir de 10 anos de idade com exercícios que melhoram o condicionamento físico como um todo.



Tradicionalmente praianos, o frescobol e o futevôlei começam com as categorias de 8 anos e de 10 anos de idade, respectivamente. Os esportes trabalham o senso de coletivo dos pequenos, além de desenvolver o equilíbrio e funções cognitivas.



Já as aulas de boxe serão direcionadas para os moradores a partir de 15 anos e promovem a melhora da saúde cardiovascular e da autoestima. Dentre os benefícios, o esporte também reduz o estresse e tonifica os músculos.



Com o apoio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado do Rio de Janeiro, o município de São Pedro da Aldeia conta com suporte na contratação dos profissionais e também com o material esportivo para a implementação das novas modalidades.



Confraternização



Para celebrar o sucesso do programa e dar as boas vindas aos alunos que estão chegando agora, a Secretaria de Esportes e Lazer está organizando uma confraternização esportiva nas quadras da Praia do Centro, neste domingo (13), a partir das 7h. Durante toda a manhã, serão realizados jogos recreativos de beach soccer, vôlei, futevôlei e frescobol. Uma grande oportunidade para aqueles que já são alunos do “Aldeia em Movimento” e os futuros atletas se conhecerem e trocarem experiência.



Confira os bairros, dias e horários das novas modalidades:



Alecrim (Campo do Maquininha)



Segundas e quartas-feiras:



Circuito Funcional



Manhã: 7h às 8h



Tarde: 17h30 às 18h30



Futebol de Campo (categorias sub-11 e sub-13)



Manhã: 8h às 9h30



Tarde: 15h30 às 17h



Futebol de Campo (categorias sub-15 e sub-17)



Manhã: 9h30 às 11h



Tarde: 14h às 15h30



Botafogo (Campo do Botafogo)



Segundas e quartas-feiras



Futebol de Campo (categorias sub-11 e sub-13)



Manhã: 8h às 9h30



Tarde: 15h30 às 17h



Futebol de Campo (categorias sub-15 e sub-17)



Manhã: 9h30 às 11h



Tarde: 14h às 15h30



Circuito Funcional



Manhã: 7h às 8h



Tarde: 17h30 às 18h30



Balneário das Conchas (Campo do Cancela)



Terças e quintas-feiras



Futebol de Campo (categorias sub-11 e sub-13)



Manhã: 8h às 9h30



Tarde: 15h30 às 17h



Futebol de Campo (categorias sub-15 e sub-17)



Manhã: 9h30 às 11h



Tarde: 14h às 15h30



Circuito Funcional



Manhã: 7h às 8h



Tarde: 17h30 às 18h30



Balneário São Pedro II



Segundas, quartas e sextas-feiras



Boxe



Tarde: 16h às 17h



Noite: 17h30 às 18h30



Centro



Segundas e quartas-feiras



Circuito Funcional



Manhã: 7h às 8h



Futevôlei (turma kids)



Manhã: 8h às 9h



Noite: 18h às 19h



Futevôlei (adulto)



Manhã: 9h às 10h



Noite: 19h às 20h | 20h às 21h



Frescobol (turma kids)



Manhã: 8h às 9h



Noite: 18h às 19h

Frescobol (adulto)



Manhã: 9h às 10h



Noite: 19h às 20h

Beach Soccer



Terças e quintas-feiras



Noite: 17h às 18h30 (categorias sub-11 e sub-13)



Noite: 18h30 às 20h (categorias sub-15 e sub-17)





Rua do Fogo (Campo do Estrelinha)



Segundas e quartas-feiras





Futebol de Campo (categorias sub-11 e sub-13)



Manhã: 8h às 9h30



Tarde: 15h30 às 17h





Futebol de Campo (categorias sub-15 e sub-17)



Manhã: 9h30 às 11h



Tarde: 14h às 15h30





Circuito Funcional



Manhã: 7h às 8h



Tarde: 17h30 às 18h30

