Dupla é presa com mil cápsulas de cocaína em Cabo FrioLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 10/02/2022 16:02

Dois homens, identificados como D.S.M., o Jacaré, de 24 anos, e L.L.C., o Da Nike, de 21, foram presos nesta quarta-feira (9), no bairro Parque Burle, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, com uma grande carga de cocaína.

Agentes do Grupamento de Ações Táticas receberam denúncias de que ‘Jacaré’ ocupava a função de ‘gerente geral’ da quadrilha que domina o tráfico de drogas da comunidade da Praia do Siqueira e que Da Nike é o ajudante, assumindo o cargo de ‘gerente do pó de R$ 35’.

De posse das informações, os militares foram até uma casa localizada na Avenida Vitor Rocha e encontraram a dupla que, ao ser indaga, indicou um terreno onde o material estaria escondido.

Na ação, foram apreendidas 1 mil cápsulas de cocaína.

Os acusados foram encaminhados para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) de São Pedro da Aldeia, Central de Flagrantes do dia, autuados e presos.