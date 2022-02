Homem morre após ser atropelado na RJ-106, em São Pedro da Aldeia - Letycia Rocha (RC214h)

Publicado 08/02/2022 14:49

Um homem morreu no final da manhã desta terça-feira (8), após ser atropelado na RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, na altura do bairro São João, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

De acordo com informações, a vítima foi atingida por carro no momento em que atravessava a pista. O acidente aconteceu no sentido Cabo Frio.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos e foi a óbito ainda no local.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio e a ocorrência registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).