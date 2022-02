Os militares apreenderam 126 buchas de maconha, 43 pinos de cocaína, 33 pedras de crack e R$ 40 em espécie - Letycia Rocha (RC24h)

Dois homens, de 18 e 42 anos, foram presos por tráfico de drogas na manhã de domingo (6) no Pontilhão, no bairro Porto do Carro, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

Segundo a ocorrência, agentes do Grupamento de Ações Táticas realizavam um patrulhamento pela localidade quando se depararam com dois indivíduos com uma sacola em mãos. Ao perceberem a presença da PM, eles entraram em fuga, mas acabaram sendo capturados.

Ao serem indagados, os criminosos assumiram estar na prática de tráfico de drogas, na função de ‘vapor’. Com eles, os militares apreenderam 126 buchas de maconha, 43 pinos de cocaína, 33 pedras de crack e R$ 40 em espécie.

A dupla foi encaminhada para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), autuada e presa.