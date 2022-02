‘Brincando na Praça’ leva diversão para os pequenos neste domingo (6) em São Pedro da Aldeia - ASCOM

Publicado 04/02/2022 16:58

Este domingo (6) é dia de levar os pequenos para a Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. O projeto social Brincando na Praça, da Secretaria de Esportes e Lazer de São Pedro da Aldeia, irá oferecer algodão doce, pipoca e muita diversão para as crianças. A iniciativa inédita será realizada das 16h às 21h e conta com brinquedos e atividades gratuitas guiadas por monitores. A prefeitura destaca que em caso de instabilidade climática, a atividade será remarcada para nova data a ser divulgada.

Os pequenos vão ter diversos brinquedos disponíveis, dentre eles um tobogã inflável, pula pula, escorrega, escalada, mini touro inflável e camas elásticas. As crianças também vão participar de ações de recreação monitoradas. As brincadeiras serão acompanhadas por guloseimas como algodão doce e pipoca.

Em prevenção à Covid-19 e à influenza, é imprescindível o uso de máscara durante o evento. A secretaria ressalta, ainda, que os responsáveis devem levar garrafas de água individuais para cada criança.

O secretário de Esportes e Lazer, Ricardo Gaspar, reforça o convite para a população e desta a relevância social da iniciativa. “Não deixem de trazer seus filhos, vai ser um dia de muita alegria e brincadeiras. É a primeira vez que a prefeitura promove uma atividade gratuita para as crianças na praça. Esse é o compromisso da gestão Fábio do Pastel: integrar a população com o governo municipal e oferecer mais qualidade de vida para todos os cidadãos”, apontou.