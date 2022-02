Rede municipal de ensino de São Pedro da Aldeia retoma aulas nesta segunda (7) - ASCOM

Publicado 07/02/2022 14:37 | Atualizado 07/02/2022 14:37

O retorno das aulas presenciais, marcado para o dia 7 de fevereiro, terá data diferente para quatro unidades da rede municipal de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. A Creche Municipal Comunitária Dona Chica, Escola Municipal de Educação Especial Pedro Paulo Lobo de Andrade-EMESPP, Escola Municipal Antônio Rodrigues dos Santos e Escola Municipal Manoel Martins Teixeira estão passando por melhorias e vão oferecer o ensino não presencial até a volta dos alunos às escolas.

A Creche Dona Chica irá retornar no dia 14 de fevereiro. A escola, localizada no Morro do Milagre, recebeu melhorias e um anexo, que deixou o prédio mais seguro e confortável para receber os pequenos do segmento de Educação Infantil. A inauguração será no dia 11 de fevereiro.

Já os alunos do EMESPP voltam ao sistema presencial no dia 7 de março. A escola está mudando de endereço e o novo prédio está passando por adaptações. A escola Antônio Rodrigues, que fica no bairro Porto do Carro, vem passando por reformas estruturais em todos os ambientes e também só vai receber os alunos presencialmente no dia 7 de março.

A escola municipal Manoel Martins, encontra-se em fase de acabamento da obra de reforma e ampliação. Os alunos matriculados na unidade do Balneário das Conchas irão receber uma escola totalmente renovada, que dará início às atividades em sala de aula no dia 8 de março, após inauguração.

A Secretaria de Educação informa que os alunos das unidades citadas serão atendidos nesse período inicial por meio de atividades não-presenciais, retiradas pelos pais e responsáveis de acordo com a data estipulada para melhor atendimento de cada unidade escolar. As demais escolas do município terão início na próxima segunda (7), de acordo com o decreto nº 026 de 28 de janeiro de 2022.