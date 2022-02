PM prende envolvido com o tráfico de drogas em São Pedro da Aldeia - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 10/02/2022 15:57

Um homem, identificado como D.P.R., foi preso por tráfico de drogas nesta quarta-feira (9) na Ponta do Ambrósio, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, durante um patrulhamento da Polícia Militar.



De acordo com a ocorrência, os agentes circulavam pela rua Manuel Vitorino Carriço quando tiveram a atenção voltada pra o elemento. Após abordagem e evista, os militares encontraram uma trouxinha de maconha e R$ 20 em espécie com o criminoso. Em buscas nas proximidades, foram apreendidos 48 pinos de cocaína, 14 tiras de maconha e mais R$ 13 em espécie.



O acusado foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia, autuado e permaneceu preso.