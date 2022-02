Polícia dá prejuízo de R$ 320 mil ao tráfico de Cabo Frio; um homem foi preso - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 09/02/2022 13:17

REGIÃO DOS LAGOS - Uma grande carga de drogas foi apreendida na RJ-124, a Via Lagos, na altura da saída para Iguaba Grande, em São Pedro da Aldeia, no final da tarde desta terça-feira (8), durante uma ação da Polícia Militar e a Polícia Federal.



Em intervenção conjunta entre a Delegacia da PF (DPF) de Macaé e o 25º Batalhão da PM de Cabo Frio, os agentes receberam informações de que um elemento estaria transportando o material entorpecente da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, para o município cabo-friense, sem precisão de qual veículo seria.

Os policiais realizaram diversas abordagens na rodovia até que localizaram um automóvel Volkswagem Polo Sedan prata, onde, após revistas, encontraram mais de 60 kg de drogas. O motorista do carro, identificado como Fabiano Garcia, de 43 anos, disse que estava transportando a carga para uma comunidade em Cabo Frio e receberia R$ 2 mil para o serviço de ‘mula’. Ele é servidor público municipal aldeense.



O homem foi encaminhado para a DPF e permaneceu preso por tráfico de drogas.



Durante a ação, foram apreendidos 8.280 pinos de cocaína, somando 15,5 kg da droga; e 10.127 tiras de maconha, cerca de 51 kg da erva. No total, a polícia deu um prejuízo de R$ 326.750,00.

