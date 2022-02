Casa do Artesão é um dos principais pontos turísticos de São Pedro da Aldeia - Renato Fulgoni

Publicado 13/02/2022 19:00

A Casa do Artesão de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, é parada obrigatória para o turista ou morador que deseja valorizar a arte aldeense. O local é o centro de referência do artesanato municipal e representa um ponto importante de apoio e incentivo aos artesãos da cidade, além de ser um espaço seguro para compras e lazer. Funcionando a todo vapor neste verão, o local conta com 20 boxes e abriga, em média, 50 artistas locais, incluindo a sede da Secretaria Municipal de Turismo.

Localizada na Praça Hermógenes Freire da Costa, no centro da cidade, a Casa do Artesão está aberta todos os dias, das 17h às 22h, em um espaço amplo e confortável. O local oferece diversas opções para quem deseja guardar lembranças da cidade ou presentear amigos e familiares. São bijuterias, macramê, crochê, mosaicos, produtos em MDF, feltro, material reciclado e bonecas de pano, entre outros.

A secretária de Turismo, Andrea Tinoco, falou sobre o incentivo ao espaço. “Uma das prioridades pautadas pelo Prefeito Fábio foi o apoio a todos os empreendedores da área turística, com especial atenção ao artesanato, que, além de gerar renda para diversas famílias, também agrega valor à identidade turística do município. Hoje, administramos a Casa do Artesão com foco na divulgação adequada do espaço, que tem uma localização privilegiada, e no bem estar do setor e de nossos turistas”, afirmou.

O gerenciamento do espaço é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Turismo, que tem trabalhado com dedicação para que o local destinado à exposição e venda de artesanato seja referência em todo o estado. Por isso, a Casa do Artesão ganhou, pela primeira vez, uma placa de identificação. O complexo será totalmente reformado pela Prefeitura, que aguarda a conclusão das tratativas finais para iniciar as obras.

Presidente da Associação de Artesãos de São Pedro da Aldeia, Rita Bittencourt falou da importância do espaço cultural e turístico. “A Casa do Artesão é muito importante para cada um de nós, artistas locais, porque, além de recebermos os turistas e vendermos nossa arte, também vendemos nossa cidade. Convido a todos para conhecer nossa casa e nossos produtos, estamos de portas abertas todos os dias”, disse.