Tenda de coleta de donativos da campanha Abrace Petrópolis. - ASCOM

Publicado 17/02/2022 15:08

O domingo (20) será de confraternização e solidariedade em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, com a campanha “Abrace Petrópolis”. A população poderá praticar diversas modalidades esportivas nas novas arenas da Praia do Centro. As atividades de futevôlei, frescobol, vôlei e beach soccer serão gratuitas e abertas a todos os moradores das 8h ao meio-dia. Para participar, basta levar algum donativo para a tenda de coleta, localizada na Praça Hermógenes Freire da Costa.

O Secretário de Esportes e Lazer, Ricardo Ramos, destaca a importância da população se unir em prol dos moradores atingidos pelas fortes chuvas na região serrana.

“Estamos promovendo este evento para interação entre os moradores. Vamos abrir as arenas da Praia do Centro para a população e convocamos a todos que vão participar, que levem sua doação. A tenda de recolhimento da Defesa Civil fica logo ao lado, na Praça Hermógenes Freire da Costa. É hora de unir forças para ajudar”, relatou ele.

Pontos de recolhimento das doações

A população pode levar as doações para a tenda da Defesa Civil, localizada ao lado do Centro de Informações Turísticas.

Horário: das 8h30 às 17h

Endereço: Av. São Pedro s/n, Centro – Praça Hermógenes Freire da Costa

O Horto Escola Artesanal também está recebendo os donativos.

Horário: das 8h30 às 17h

Endereço: Rodovia Amaral Peixoto km 107, s/n, Balneário São Pedro

Itens a serem doados

Alimentos não perecíveis;

Água potável;

Roupas e cobertores;

Itens de higiene;

Materiais de limpeza.