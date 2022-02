Ela tinha mais de 14 mil seguidores no Instagram e trabalhava com a internet - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 25/02/2022 14:34

Uma digital influencer morreu em um acidente de moto na RJ – 106, em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, na manhã desta sexta-feira (25). De acordo com informações iniciais, com o impacto da batida, a jovem identificada como Larissa Laccaste, de apenas 24 anos, foi a óbito no local.

O acidente aconteceu na altura da saída da ViaLagos. A vítima estava na garupa da motocicleta. Conforme o Corpo de Bombeiros, o condutor do veículo foi socorrido para o pronto-socorro do município e ainda não teve o estado de saúde divulgado.

Ainda segundo informações, Larissa era moradora do bairro Balneário. Ela tinha mais de 14 mil seguidores no Instagram e trabalhava com a internet. No perfil da jovem, ainda é possível ver postagens feitas no dia de ontem. A vítima deixa um filho de apenas um ano.