Polícia Rodoviária apreende carga de drogas avaliada em R$ 21 mil que iria para São Pedro da Aldeia - Ludmila Lopes (RC24h)

Polícia Rodoviária apreende carga de drogas avaliada em R$ 21 mil que iria para São Pedro da AldeiaLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 11/03/2022 19:23

Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) apreenderam uma grande quantidade de maconha, equivalente a R$ 21 mil, na RJ-124, a ViaLagos, na tarde desta sexta-feira (11), em uma operação de rotina. Segundo a ocorrência, duas passageiras, que estavam em um Renault Master, estariam realizando o papel de ‘mula do tráfico’.



De acordo com os policiais, as mulheres apresentaram nervosismo ao receberem ordem de parada para a revista. Quando questionadas, inicialmente, afirmaram que não possuíam bagagens, o que foi constatado inverídico, pois os agentes logo encontraram duas mochilas no bagageiro da van.



Ao verificarem o interior das bolsas, os policiais encontraram 14 tabletes grandes de maconha prensada e mais dois pedaços menores, além de material para endolação. Ao todo, tinham 8,824kg da droga.



Depois disso, as mulheres, que moram em São Pedro da Aldeia, admitiram que foram ao Rio de Janeiro, encontraram uma pessoa que não souberam informar o nome, pegaram as mochilas e estavam levando de volta ao município aldeense. As duas não relataram quanto ganhariam pelo serviço.



O fato foi apresentado à 119ª DP (Rio Bonito) e encaminhado para a 118ª DP, em Araruama, Central de Flagrantes do dia. As mulheres estão detidas e seguem à disposição da justiça.