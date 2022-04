Identificado jovem morto nesta terça-feira (5) em São Pedro da Aldeia - Redes sociais

Publicado 06/04/2022 11:03

Foi identificado como Wanderson Bastos Guimarães, o jovem executado nesta terça-feira (5), nas proximidades do bairro Alecrim, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

O corpo de Wanderson foi encontrado por populares e a ocorrência foi registrada por volta das 10h pela Polícia Militar. O crime aconteceu na Travessa Cisterna, no Recanto das Orquídeas. O jovem estava com as mãos amarradas, apresentava sinais de tortura e perfurações feitas por arma de fogo na cabeça. Parte do seu cérebro estava para fora e seu rosto estava deformado.



A vítima tinha apenas 17 anos e, de acordo com informações, trabalhava como motoboy em um restaurante do Bairro São João. Familiares afirmam que ele teria saído de madrugada, mas não retornou. Segundo a polícia, a moto não foi encontrada.



O corpo foi levado para o IML de Cabo Frio e a ocorrência foi registrada na 125ª DP. Ainda não há informações sobre a motivação e sobre a autoria do crime, que está sendo investigado pela Polícia Civil.