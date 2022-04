Polícia Civil de São Pedro da Aldeia prende em flagrante um homem por crime de receptação de veículo clonado - Divulgação da Polícia Civil

Publicado 13/04/2022 14:18

Na manhã desta terça-feira (12), agentes da 125ª DP – São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, procederam até a Rua 22, no Bairro Rasa, em Armação dos Búzios, para verificar denúncia anônima dando conta de lá haver um veículo Jeep Renegade clonado ostentando a placa KRR2F60. Após buscas, foi o veículo localizado dentro de um terreno sem numérica bem como localizado seu possuidor.

Após verificações, foi constatado ser o auto produto de roubo registrado, sendo ainda feito contato com o proprietário do veículo referente à placa ostentada, residente no estado de Santa Catarina, que afirmou estar o auto em sua posse.

A. C. C DA S, que possui anotações por crime de estelionato e violações aos preceitos da Lei Eleitoral, foi autuado em flagrante pelo crime de receptação.