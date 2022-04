Política Costa do Sol

Adiada para segunda-feira (18) a alta do prefeito de Cabo Frio.

José Bonifácio (PDT) foi submetido a uma cirurgia para retirada de um nódulo no fígado no último dia 8 e segue internado desde então. Apesar do adiamento, ele está bem segundo esposa, Dra Ana Valladão

Publicado há 2 dias