Foragido por tráfico é preso usando documentos falsos em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 19/04/2022 15:19

Na Região dos Lagos, agentes da 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia (125ª DP) prenderam, em um condomínio no bairro Palmeiras, em Cabo Frio, na tarde desta segunda-feira (18), um homem considerado foragido da Justiça pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia, o criminoso, identificado como Bruno, foi capturado após levantamento de informações do Setor de Inteligência da distrital, que recebeu denúncias de comerciantes locais sobre um elemento utilizando documentos supostamente falsos em nome de uma pessoa do estado do Paraná e efetuando cadastros em lojas.

Os agentes o monitoraram até terem certeza de que o cidadão encontrava-se em casa e chamaram pelo morador, que, até então, não havia sido identificado. Ao atender, os policiais disseram procurar por uma pessoa aleatória e, então, diante da negativa de Bruno em haver no imóvel alguém com tal nome, ele se identificou como Lucas.

A polícia solicitou os documentos de identificação e Bruno apresentou uma identidade com nome de Lucas. Após consultas nos sistemas, foi constatada a falsidade do documento e Bruno confessou o crime.

Ele foi encaminhado para a 125ª DP, onde foi identificado um mandados de prisão preventiva em desfavor dele, expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo crime de tráfico de drogas. O criminoso usava documentos falsificados para conseguir se manter escondido.

Bruno possui ainda, segundo a Civil, anotações pelos crimes de roubo, furto, tráfico, lesão corporal e ameaça. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de uso de documento falso e efetivado o cumprimento do mandado de prisão, ficando acautelado à disposição da Justiça.