Homem acusado de descumprir medida protetiva é detido pela Guarda Municipal de São Pedro da Aldeia

Homem acusado de descumprir medida protetiva é detido pela Guarda Municipal de São Pedro da AldeiaLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 22/04/2022 18:10

Um homem, identificado como M.M. de S.M., de 50 anos, foi detido por guardas municipais de São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, na noite de quarta-feira (20), por descumprir medida protetiva a favor de sua ex-companheira, E. J. de S.M.M., de 51 anos.

Os agentes estavam em patrulhamento pelo evento Fest Verão, no Centro da cidade, quando foram acionados para a ocorrência no bairro Fluminense. Segundo informações, ele teria ido atrás da mulher – que era sua companheira há 27 anos -, mesmo com a medida protetiva pedida em caráter de urgência através da Lei Maria da Penha, por violência doméstica e ameaça.

Ao chegarem no local, os guardas municipais, sob coordenação do Inspetor Geral GCM José Renato, acionaram uma viatura do GPR (Pronta Resposta), para a condução do suspeito para a 125ª DP (São Pedro da Aldeia), onde foram realizados os procedimentos cabíveis.