Rapaz é preso por receptação com motocicleta furtada em São Pedro da Aldeia - Letycia Rocha (RC24h)

Rapaz é preso por receptação com motocicleta furtada em São Pedro da AldeiaLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 06/06/2022 18:02

Um rapaz de 20 anos, identificado como K.G.F., foi preso pelo crime de receptação neste domingo (5), em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, com uma motocicleta furtada.

O elemento foi abordado pela Polícia Militar na RJ-106, na altura do bairro São João, quando trafegava com um garupa no veículo sem placa. Após consultas, os agentes constataram se tratar de uma moto com registro de furto em Armação dos Búzios.

A dupla foi encaminhada para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), onde o condutor foi autuado e preso por receptação e a motocicleta apreendida. O carona foi ouvido e liberado.