Guarda Ambiental combate caça ilegal de pássaros em São Pedro da Aldeia - ASCOM de São Pedro da Aldeia

Publicado 07/06/2022 13:57

Os agentes da Guarda Ambiental de São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, realizaram uma operação de combate à caça ilegal de pássaros neste final de semana. A ação ocorreu no Assentamento Ademar Moreira, no bairro São Mateus, em conjunto com a 8ª Unidade de Polícia Militar Ambiental (UPAm). A iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente foi uma resposta às denúncias feitas por moradores.

Na operação foram apreendidas quatro gaiolas com pássaros. O procedimento dos agentes foi inutilizar as estruturas e soltar os pássaros. Ninguém foi detido.

A Guarda Ambiental aldeense destaca que irá manter o monitoramento da área com fiscalizações para coibir quaisquer práticas ilegais.

A Secretaria de Meio Ambiente reforça que caso a população presencie ações ilícitas, deve ligar para o número 153 e denunciar.