Projeto em São Pedro da Aldeia reúne músicos em concertos gratuitos para a população

Projeto em São Pedro da Aldeia reúne músicos em concertos gratuitos para a populaçãoASCOM de SPA

Publicado 19/06/2022 14:00

Até o fim do ano, a Casa da Cultura de São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, vai sediar uma série de apresentações gratuitas do Concerto Musical Gabriel Joaquim. O projeto é uma iniciativa pioneira da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e reúne músicos, cantores e instrumentistas selecionados através de Edital de Chamamento Público. Na noite de estreia do projeto, dezenas de visitantes puderam se encantar com o espetáculo “Música Sem Pressa”, apresentado pelos artistas Diego Feliciano e Sérgio Gabriel. A próxima apresentação será no dia 6 de julho, às 19h, sob o comando da banda Ramona Rox. Vale lembrar que a participação do público é sujeita à lotação do espaço.

A programação de abertura contou com a presença do prefeito Fábio do Pastel. “Eu fico muito feliz em ver a concretização e o sucesso desse projeto. Parabenizo o secretário Thiago e toda a equipe da Secretaria de Cultura pelo empenho e pela idealização desse projeto tão bonito e acessível a todos os aldeenses, munícipes e aos nossos visitantes. É muito importante a gente valorizar a cultura, os profissionais e os nossos artistas, que fazem tudo isso acontecer”, destacou.

Para a noite de estreia, os artistas Diego Feliciano (violão) e Sérgio Gabriel (violino) prepararam um repertório instrumental composto por canções nacionais e internacionais, passando por sucessos de Roberto Carlos, Luiz Bonfá, Geraldo Azevedo, além de hits consagrados de bandas e artistas europeus e norte-americanos, como Daft Punk, Queen, Ed Sheeran e John Legend.

A programação surpreendeu a psicóloga curitibana Caroline Mikosz, moradora há quatro meses da cidade. “Eu venho de uma cidade grande e fico emocionada de ver São Pedro da Aldeia valorizando os artistas locais. É muito bom ver a oportunidade que o prefeito está dando para essas pessoas se apresentarem e a cidade poder conhecer os seus próprios artistas. A Secretaria de Cultura está de parabéns por essa iniciativa”, disse.

Executado através do Chamamento Público nº 05/2022, o projeto abriu inscrições para seleção e contratação de músicos nas categorias Artista Solo, Duplas e Bandas. Ao todo, 10 propostas artísticas foram contempladas. O concerto presta homenagem ao artista aldeense Gabriel Joaquim dos Santos (1892-1985), ícone da cultura popular brasileira e criador de um dos mais importantes patrimônios históricos e artísticos do município, a Casa da Flor.

Segundo o secretário de Cultura, Thiago Marques, um dos objetivos centrais do projeto é proporcionar um espaço exclusivo para os ouvintes da boa música. “O Concerto Musical Gabriel Joaquim traz para a nossa população cultura, arte e entretenimento e, ao mesmo tempo, oferece aos nossos artistas um espaço que antes só era encontrado, tradicionalmente, em cidades mais afastadas, como na capital. Agradeço ao nosso prefeito Fábio do Pastel por acreditar neste projeto e, mais uma vez, valorizar nossa cultura e artistas. Agradeço também a equipe da Secretaria de Cultura e aos meus colegas secretários que trabalharam muito para que este projeto saísse do papel”, destacou o secretário, que também acompanhou de perto toda a programação.

A noite de estreia também agradou a brasiliense Heloisa Reis, que há 12 anos escolheu São Pedro da Aldeia para morar. A aposentada conta que sentia falta de programações culturais como essa na cidade. “Lá em Brasília eu participava de muitos eventos culturais e saber que a prefeitura está investindo nessa área é muito bom. Como eu não sou muito de ir à praia, sentia falta dessas opções. Então, esse concerto para mim é o paraíso. Poder curtir uma música gostosa, tocada com a alma, é muito gratificante. Amei, me senti realizada”, disse a moradora de Praia Linda.

Para o violonista Diego Feliciano, o concerto ficará marcado em sua trajetória musical. “Foi um momento mágico e muito especial. Participar desse projeto representa a minha solidificação como músico de São Pedro da Aldeia. Trabalho com música há mais de 10 anos, com muita luta, com muito estudo e, como morador, me orgulho muito em tocar na minha cidade. Esse projeto veio, justamente, para mostrar a força e a potência musical de São Pedro da Aldeia e para que mais artistas brilhem e possam mostrar os seus talentos. Só tenho a agradecer”, ressaltou.

O violinista Sérgio Gabriel aproveitou para enaltecer a iniciativa da prefeitura. “A gente parabeniza toda e equipe da prefeitura, sobretudo a equipe da Cultura, por essa iniciativa em um tempo ainda tão difícil que estamos vivendo, com todas as dificuldades desse contexto de pandemia. Conseguir promover um evento desse porte e perfil, pensado especialmente para o munícipe, é maravilhoso. Foi uma honra abrir essa série de apresentações do concerto. Nós ficamos muito felizes e gratos por termos contribuído e despertado tantas emoções agradáveis”, disse.

A Casa da Cultura fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro da cidade. Para as apresentações do concerto, são disponibilizados, ao todo, 60 lugares, respeitando a lotação máxima do espaço.