São Pedro da Aldeia terá programação para Corpus Christi com tapetes ornamentais/ imagem ilustrativaReprodução/ redes sociais

Publicado 15/06/2022 17:18

As ruas do centro de São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, vão receber uma decoração diferente nesta quinta-feira (16). A Paróquia São Pedro dá início às comemorações do dia de Corpus Christi com as confecções dos tapetes ornamentais. Em seguida serão realizadas missas e a abertura dos festejos do padroeiro que dá nome ao município. As ações contam com o apoio da Guarda Civil Municipal.

As ruas João Martins, Francisco Santos Silva, João XXIII e Epaminondas Pereira Nunes, do Centro da cidade, serão interditadas a partir das 21h nesta quarta-feira (15). Serão feitas as marcações das quadras para confecção dos tapetes de sal ornamentais em celebração ao dia de Corpus Christi.

Na quinta-feira (16), as vias citadas terão o trânsito interrompido a partir das 7h30 para a elaboração dos tradicionais tapetes, por onde irá passar o cortejo religioso após a missa das 16h30.

Alunos e profissionais de 12 escolas municipais também vão participar da elaboração dos tapetes.

Programação

7h - Início da confecção dos tapetes

8h - Santa Missa na Matriz Histórica

16h - Santa Missa na Matriz Auxiliar - seguida de procissão em direção à Matriz Histórica e Benção com o Santíssimo Sacramento

18h30 - Abertura dos festejos do Padroeiro São Pedro