Homem é preso com maconha e cocaína em São Pedro da Aldeia Letycia Rocha (Rc24h)

Publicado 20/06/2022 14:29

Um homem, identificado como E.J.M.F., foi preso com uma carga de drogas no Pontilhão, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, neste domingo (19).

Segundo a Polícia Miitar, uma guarnição realizava um patrulhamento pela rua José Zapone quando teve a atenção voltada para o elemento, com um copo em mãos. Ao perceber a aproximação dos agentes, ele tentou entrar em fuga, mas acabou sendo capturado com 15 buchas de maconha, 15 pinos de cocaína e R$ 20 em espécie. Após uma varredura no local, a PM encontrou outros 42 pinos de cocaína e 65 buchas de maconha.

O acusado foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), autuado e preso.