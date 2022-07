Operação do Procon fiscaliza postos de combustíveis em São Pedro da Aldeia - Divulgação/ Procon

Publicado 13/07/2022 19:17

O Procon de São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, deu continuidade à operação “Lupa na Bomba”, que fiscaliza postos de combustíveis, nesta quarta-feira (13). O objetivo foi apurar denúncias referentes a bombas adulteradas, qualidade dos combustíveis e a redução de preços do litro da gasolina e do etanol, entre outros. A operação foi feita em conjunto com a Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANP), o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro (IPEM-RJ) e a 125ª Delegacia de Polícia, sob o comando do delegado Milton Siqueira.



A operação verificou a redução de preços do litro da gasolina (em 18%) e do etanol (em 12%), conforme estabelecido em decreto pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Outros pontos fiscalizados foram a procedência dos combustíveis, a qualidade do produto, a quantidade de volume colocado no tanque e também a possível existência de fraude mecânica ou eletrônica.



Os agentes encontraram irregularidades em um posto de combustíveis localizado no bairro Balneário das Conchas. “Foram interditados um bico injetor de GNV, que estava suprimindo do consumidor 3,07 m³, e uma bomba de gasolina, que suprimia 110 ml por litro. Os equipamentos só serão liberados após a inspeção de um técnico autorizado do Inmetro”, explicou o diretor do Procon aldeense, Márcio Lisboa.



O posto foi autuado e possui um prazo de 15 dias para apresentar defesa em processo administrativo.



A população pode encaminhar denúncias pelo WhatsApp, no número (22) 2627 6086, que também recebe ligações. O Procon aldeense está localizado na Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 136, no Centro, atrás do Fórum. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.