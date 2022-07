A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro da cidade - Divulgação da ASCOM de SPA

Publicado 12/07/2022 13:51

O Concerto Musical Gabriel Joaquim segue levando música e entretenimento de forma gratuita para a população de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Nesta quarta-feira (13), a Casa da Cultura recebe o cantor Donati Fogaça para mais uma noite recheada de clássicos atemporais, nacionais e internacionais. A programação tem início às 19h. Vale lembrar que a participação do público é sujeita à lotação do espaço.



Intitulada “Noite de Canto na Aldeia”, a proposta do cantor promete encantar o público com um repertório que passeia pelo clássico, popular e erudito, incluindo sucessos da música sacra e do gospel. “Espero deixar a mensagem que a música é universal e traz união entre todos os povos, em todas as épocas, para os que estão sintonizados à energia do amor, da alegria e da luz. Que este concerto possa trazer, com leveza e descontração, uma onda de sentimentos sublimes”, destacou Donati.



Em São Pedro da Aldeia, o músico foi um dos 10 contemplados no edital de Chamamento Público nº 05/2022 lançado pela Secretaria Municipal de Cultura. O edital abriu inscrições para artistas solo, duplas e bandas para uma série de apresentações musicais na Casa da Cultura, mediante pagamento de cachê aos selecionados.



O secretário de Cultura, Thiago Marques, comemorou o sucesso do projeto, que engloba um total de 16 apresentações até o final do ano. “Estamos muito felizes com o retorno positivo que temos recebido do público a cada apresentação do Concerto. Temos muito orgulho desse projeto, que foi lançado justamente para fomentar a arte da música e valorizar os nossos artistas, bandas, músicos, cantores, instrumentistas, que já atuam na cidade e na nossa região. Lembramos mais uma vez a todos que cheguem cedo para garantir uma vaga, já que os assentos são limitados à lotação do espaço”, reforçou Thiago. Ao todo, serão disponibilizados 60 lugares para o público, respeitando a capacidade máxima de lotação da Casa da Cultura.



A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro da cidade. Os espetáculos acontecem semanalmente, às quartas-feiras, com cronograma de shows até o mês de novembro.