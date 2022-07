Grande quantidade de lesmas-do-mar são vistas na lagoa em São Pedro da Aldeia - Anna Clara Laurindo (Rc24h)

Publicado 11/07/2022 16:38

Uma grande quantidade de lesmas-do-mar foram vistas na água da lagoa de Araruama, no bairro Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, neste domingo (10). No registro, enviado por uma internauta ao DIA o acontecimento, que não é habitual do local, foi observado com espanto e curiosidade.



Lesma-marinha ou lesma-do-mar, é o nome dado a esses moluscos invertebrados, que aparecem comumente em regiões de águas tropicais ou temperadas. Geralmente de cor escura, eles se movimentam com suas “asas”, chamadas de parapódios, se alimentam de algas e liberam um líquido roxo não-tóxico como um mecanismo de defesa, para afastar seus predadores.



Vanessa, que é moradora do bairro Baixo Grande, e fez as filmagens, disse que foi a primeira vez que viu o animal na lagoa. “Fiquei surpresa, nunca tinha visto este animal aqui e em tal quantidade”, disse. Ela afirma, também, que encontrou muito siri morto por lá e, em uma pesquisa na internet, descobriu que a poluição da lagoa pode causar a ocorrência desses fatos.



EXPLICAÇÕES CIENTÍFICAS



Segundo a bióloga Jacqueline Barros, esses animais tem o nome de Aplysia, e também são conhecidos como ‘espanholas’ ou ‘bailarinas do mar’. É normal esse grande aparecimento na região e, mesmo sendo animais que nadam, não conseguem vencer a correnteza, então acabam batendo nas pedras e não conseguem voltar – o que explica o vídeo registrado por Vanessa.



Ainda, comentando sobre essa vinda de lesmas, Jacqueline diz que não tem haver com o indicador de poluição do local. Na Praia do Peró, por exemplo, que tem o selo de indicação de não poluente, aparece muitas, todo ano, em época de acasalamento. Porém, sobre a questão dos siris, pode sim ter a ver com a poluição da Lagoa, mas a análise para essa afirmação teria que ser mais profunda.



“Para um animal ser bioindicador de poluição ele precisa se alimentar de matéria orgânica morta (…) a Aplysia se alimenta de algas”, diz a bióloga.