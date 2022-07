Trio é preso com maconha e cocaína em São Pedro da Aldeia - Letycia Rocha (Rc24h)

Publicado 11/07/2022 13:37

Três homens, identificados como A.L.L., M.V.G. e R.S.S., foram presos com 208 pinos de cocaína, 44 buchas de maconha e R$ 95 em espécie neste domingo (10), no bairro Balneário São Pedro II, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

Segundo a Polícia Militar, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) receberam informações sobre o tráfico na localidade e detalhes com as características dos envolvidos. Em diligência na região, os militares flagraram o trio com as drogas em um copo de refresco e em um terreno baldio.

Eles foram capturados e encaminhados para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), sendo autuados e presos por associação e tráfico de drogas.