Homem é preso após golpe do falso Pix para comprar botijão de gás em São Pedro da Aldeia - Letycia Rocha (Rc24h)

Homem é preso após golpe do falso Pix para comprar botijão de gás em São Pedro da AldeiaLetycia Rocha (Rc24h)

Publicado 11/07/2022 13:31

Um homem, identificado como R.G.D., foi preso após tentar aplicar o golpe do falso Pix em uma distribuidora de botijões de gás na Estrada dos Passageiros, em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, na noite do último sábado (9).

De acordo com a Polícia Militar, vendedor acionou uma guarnição e disse que o acusado teria tentado aplicar o golpe e avisou que o mesmo iria buscar o vasilhame em instantes.

De posse das informações, os agentes se posicionaram de forma estratégica e aguardaram o homem. No momento da entrega do botijão, ele foi abordado e estava com os comprovantes de transferência adulterados, recebendo voz de prisão. O acusado estava na companhia da esposa e o enteado, de apenas 7 anos.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), onde foi verificado que o homem possui outras quatro anotações criminais também por estelionato.

Ele permaneceu preso e a mulher foi ouvida e liberada com o filho.