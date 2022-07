Câmera de segurança flagra momento de assalto em drogaria de São Pedro da Aldeia - Reprodução

Publicado 11/07/2022 14:41

Momentos de tensão foram flagrados por câmera de segurança de uma drogaria, na Estrada do Alecrim, em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, ao registrar um assalto a mão armada na noite da última sexta-feira (8).

As imagens mostram que, por volta das 21h30, um rapaz estava no caixa do estabelecimento pagando por alguns produtos. O tempo todo o suspeito, que está de camisa, máscara e boné pretos, fica de cabeça baixa. Mas era só fachada para anunciar o assalto.



Ele abre a sacola e faz uma sinalização para que ela coloque o dinheiro do caixa. Em seguida, saca um revólver da cintura, momento em que a mulher acaba fazendo o que o suspeito ordenou. Assim que ele vai embora da drogaria, a vítima se apoia no balcão, em desespero.

Ninguém ficou ferido e também não há pistas do suspeito até o momento. Veja o vídeo: