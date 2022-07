Cartazes foram espalhados pela cidade - Sabrina Sá (Rc24h)

Cartazes foram espalhados pela cidadeSabrina Sá (Rc24h)

Publicado 14/07/2022 18:30

Uma agente cultural de São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, se manifestou para dar outra versão sobre a dissolução do Conselho Municipal de Política Cultural da cidade, discutida em plenário na terça-feira passada (5). Juliane Carvalho rebateu falas Secretário de Cultura Thiago Marques, que disse que o fim do grupo se deu pelos próprios conselheiros.



Como agente cultural e ativista da causa, Juliane falou por, pelo menos, oito dos 11 segmentos do CMPC. Ela diz que Thiago se equivocou quando afirmou que vários agentes da Sociedade Civil questionavam a eleição nas reuniões do Conselho.



A agente cultural ressaltou que a denúncia de representatividade da Cultura Quilombola, poderia facilmente ser resolvida pelo encaminhamento de reestruturação das cadeiras (como a proposta apresentada pela Sociedade Civil). Em deliberação, os servidores e o Conselheiro de Música foram favoráveis à dissolução e a Sociedade Civil junto a um servidor do Turismo votaram a favor da reestruturação. Foram 9 votos pela dissolução e 8 votos pela reestruturação.

Juliane Carvalho, agente cultural Sabrina Sá (Rc24h)

NOTA DE RETRATAÇÃO



“Eu, PAULA DA CONCEIÇÃO PEREIRA AZEVEDO, pela presente nota, venho retratar-me pelo tom de fala alterado dirigido a pessoa da Sra. Aline Moschen de Andrade, por ocasião de reunião do Colegiado de Cultura em 27/06/2022.



No zelo e cuidado pela imagem do Conselho Municipal de Política Cultural de São Pedro da Aldeia e pela gestão pública que represento, reconheço não ter sido condizente minha postura, com ânimos exaltados na sequência das colocações caluniosas que ouvi no decorrer da reunião, alterando meu comportamento.



Aldeense, com dedicada atuação no setor cultural e militância contínua em prol dos Direitos Humanos, registro desculpas pelo ocorrido, com a firme intenção de respeito a todes na reunião em referência.



São Pedro da Aldeia – RJ, 28 de Junho de 2022.”



MANIFESTAÇÃO PACÍFICA DOS AGENTES CULTURAIS NA ALDEIA



Em represália ao que passaram desde o ano passado com o início do processo eleitoral para a formação do Conselho de Cultura, após a diplomação do Conselho até a sua Dissolução, os Agentes Culturais representantes da Sociedade Civil, organizaram uma colação de cartazes e faixas pela cidade em protesto.



De acordo com os agentes, a ação pacífica foi pensada pelos organizadores para evitar qualquer tipo de confronto mais ríspido ou agressivo por parte governamental, já que aconteceu episódios de ameaças e coação durante as poucas reuniões ordinárias do Conselho Constituído.