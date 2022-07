São Pedro da Aldeia recebe 3ª etapa do Circuito Va’a Costa do Sol - Divulgação/ ASCOM da Prefeitura

Publicado 20/07/2022 15:19

O esporte segue em evidência na cidade de São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos. Nos dias 30 e 31 de julho, na Praia da Pitória, acontece a 3ª etapa do Circuito Va’a Costa do Sol. O evento é organizado pela Macaloha Va’a – Canoa Havaiana de Macaé & Maikai Hoa Clube de Canoa de Cabo Frio, com o apoio da Secretaria de Esportes aldeense.

No sábado (30), a competição terá início a partir das 8h com provas de canoas V1, OC1 e OC2 (canoas de 1 e 2 remadores) e premiações destas categorias no fim do dia. Já o domingo (31), também vai começar a partir das 8h com disputas das canoas OC6 (canoas de 6 remadores) e com premiações das categorias no fim da tarde.