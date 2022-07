Com o apoio da 125ª DP, sob o comando do delegado Milton Siqueira, o gerente do local foi levado à delegacia, onde foi autuado pelo crime de desobediência. - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 19/07/2022 15:18

Quase uma semana depois da operação “Lupa na Bomba”, que apurou denúncias referentes a bombas adulteradas, qualidade dos combustíveis e a redução de preços do litro da gasolina e do etanol em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, o Procon da cidade interditou um posto combustível no bairro Balneário das Conchas. A ação aconteceu na manhã desta terça-feira (19) e o gerente do estabelecimento foi encaminhado à delegacia.



O posto em questão, já tinha sido notificado durante a operação. Ele teve um bico injetor de GNV interditado por suprimir do consumidor 3,07 metros cúbicos, além de uma bomba de gasolina, que suprimia 110 ml por litro. Os equipamentos só seriam liberados após a inspeção de um técnico autorizado do Inmetro, mas de acordo com o diretor do Procon aldeense, Márcio Lisboa, o posto rompeu o lacre e voltou a funcionar sem nenhuma autorização.



Com o apoio da 125ª DP, sob o comando do delegado Milton Siqueira, o gerente do local foi levado à delegacia, onde foi autuado pelo crime de desobediência.





A população pode encaminhar denúncias pelo WhatsApp, no número (22) 2627 6086, que também recebe ligações. O Procon aldeense está localizado na Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 136, no Centro, atrás do Fórum. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.

